Новое ПО и не только: лучшие инновации международного форума в Казани

Провести пациенту полное обследование и поставить диагноз еще до приезда в больницу. Этот телемедицинский комплекс инженеры из Татарстана создали специально для врачей, которые работают в глубинке, сообщает корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.
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