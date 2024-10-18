Российский военный сбил восемь украинских FPV-дронов

Ефрейтор Андрей Стащищак сбил восемь FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывая штурмовую группу, которая продвигалась вглубь населенного пункта в рамках спецоперации (СВО), сообщили в Минобороны РФ.
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