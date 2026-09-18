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Автомобили черного цвета стали самыми аварийными на дорогах России в 2026 году

Автомобили черного цвета стали самыми аварийными на дорогах России в 2026 году

Автомобили черного цвета в 2026 году чаще всего попадают в аварии на российских дорогах. В топ аварийных также вошли белые, серые, коричневые и синие машины, сообщили РИА Новости в страховой компании «Согласие».

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