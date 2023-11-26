Сахалинец нашел в салате с морской капустой опарыша

Житель Южно-Сахалинска нашел червя в салате из морской капусты. Об этом сообщает издание ASTV.ru. По словам мужчины, около двух месяцев назад он приобрел в одном из супермаркетов города 20 консервных банок с ламинарией.
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