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Песков допустил, что колонны из бойцов, задействованных в СВО на Украине, могут принять участие в параде Победы на Красной площади

Песков допустил, что колонны из бойцов, задействованных в СВО на Украине, могут принять участие в параде Победы на Красной площади

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что колонны из бойцов, которые задействованы в специальной военной операции (СВО) на Украине, могут принять участие в параде Победы на Красной площади.

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