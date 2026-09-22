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Царьград

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How-To Geek развеял мифы о включении и выключении компьютеров

How-To Geek развеял мифы о включении и выключении компьютеров

Издание How-To Geek опровергло популярные мифы о компьютерах, подтвердив, что оставлять устройство подключённым к сети безопасно.

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