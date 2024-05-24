Высокопоставленного офицера французского легиона взяли в плен под Клещеевкой Юлия СоколоваНе знаем, верующий ли президент Франции Макрон, но сейчас самое время молиться, чтобы его наглая ложь не стала достоянием мировой общественности.
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