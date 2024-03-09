Лучшие луки стритстайла и звезд из месяца моды 2024

Они предвещают следующие большие тренды Дважды в год неделя моды проходит в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, и наряду с подиумными трендами уличный стиль сезона обычно предвещает появление следующих вещей must-have.
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