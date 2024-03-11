Вора, промышлявшего кражами имущества из арендных квартир, задержали полицейские Санкт-Петербурга

В конце 2023 – начале 2024 года в несколько отделов полиции Центрального района Санкт-Петербурга поступил ряд заявлений от туристов о хищении их имущества из квартир, которые они арендовали на несколько суток.
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