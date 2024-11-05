Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 700 подписчиков

ТОП-10 самых мощных планшетов октября 2024: лидирует Red Magic Nova

ТОП-10 самых мощных планшетов октября 2024: лидирует Red Magic Nova

Разработчики AnTuTu опубликовали октябрьский рейтинг самых производительных планшетов. Лидирует Red Magic Gaming Tablet Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3, набравший в тестах более 2,1 млн баллов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх