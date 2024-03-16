Мармарис: что нужно знать перед поездкой

Российские туристы очень любят Турцию. В основном они предпочитают Анталию и города рядом, а вот, Юго-запад страны и Эгейское побережье менее популярное направление, но и оно заслуживает внимания! Ведь это, как минимум, горные серпантины, сосны, дикие пляжи с лазурной водой, маленькие бухты и деревушки, которые еще не утратили аутентичности… Те, кто побывал хотя бы на некоторых из известных турецких курортов, знают, что жителям этой теплой страны есть чем гордиться.