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А пока, что остается только завидовать Китаю

А пока, что остается только завидовать Китаю

Михаил Слободин С 1 января 2021 года к Казахстану перешло председательство в ЕАЭС.

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Walery
В планы входит продвижение проекта «Большая Центральная Азия» для вытеснения оттуда России. И это уже работает - из Средней Азии и Казахстана уже выдавливаются граждане русской национальности. Основная движущая сила такой политики - потомки бывших басмачей, вернувшиеся из-за кордона и пробравшиеся во властные структуры. В общем украинский вариант пока без крушения экономики. Но это не надолго - Турция никого кормить не будет как это делала Россия почти 70 лет. Хорошо в регионе станет властям - безопасно, а народ уже чувствует средневековый феодализм.
Вячеслав 5
Время было упущено.пока делили пирог.а в Москве делили власть?-не так ли? и вопрос-почему туда стремится Китай и Америка-планы разные.а цель одна.
Walery
Куда они стремятся? Они уже там! Лавров в Средней Азии проиграл. Проиграл уже только заявлением, что на дискриминацию русских в азиатских республиках Россия реагировать не собирается и не будет.
Samarium
Есть чему завидовать: у Китая ВСЕ получается.. у нас-НИЧЕГО....
саша дмитренко
а ты в РОССИЮ ПЕРЕЕЗЖАЙ
Walery
У Китая Компартия и они ничего не ломали и не перестраивали как вам это горбачев натворил. В Китае единоначалие и Народная Власть. У них есть Идеология! Что есть у Вас? Какое общество Вы видите для себя впереди?
Михаил Хохлов
Пора заканчивать игры во всякие союзы и переходить к выстраиванию отношений с каждой из стран , в отдельности.
саша дмитренко
не нам учить лаврова политике))))
Walery
У Лаврова в штатах были Черномырдин и Зурабов - в итоге имеем Украину. Следующие Казахстан и Узбекистан. А вот например в Армении очень много американских дипломатов/агентов и страна это сжигает российские флаги. Лавров работает по старинке мягко и вежливо и везде сегодня проигрывает. Это хорошо чувствуют американцы и не стесняются в методах и технологиях, работают жестко - сила, интеллект, деньги....
Вячеслав 5
Как говорят политики в этом мире-голова лежит в одном месте.а хвост в другом и вилять бесконечно.пока не отрубить его. говорить надо меньше.а делать больше-этим и пользуется Китай.
Евгений Казанцев
Деньги и власть там, где богат народ, а в России полный развал, и она упорно катится в бездну.

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