А пока, что остается только завидовать Китаю

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаА пока, что остается только завидовать Китаю Михаил Слободин С 1 января 2021 года к Казахстану перешло председательство в ЕАЭС.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWWaleryВ планы входит продвижение проекта «Большая Центральная Азия» для вытеснения оттуда России. И это уже работает - из Средней Азии и Казахстана уже выдавливаются граждане русской национальности. Основная движущая сила такой политики - потомки бывших басмачей, вернувшиеся из-за кордона и пробравшиеся во властные структуры. В общем украинский вариант пока без крушения экономики. Но это не надолго - Турция никого кормить не будет как это делала Россия почти 70 лет. Хорошо в регионе станет властям - безопасно, а народ уже чувствует средневековый феодализм.Вячеслав 5Время было упущено.пока делили пирог.а в Москве делили власть?-не так ли? и вопрос-почему туда стремится Китай и Америка-планы разные.а цель одна.WWaleryКуда они стремятся? Они уже там! Лавров в Средней Азии проиграл. Проиграл уже только заявлением, что на дискриминацию русских в азиатских республиках Россия реагировать не собирается и не будет.SamariumЕсть чему завидовать: у Китая ВСЕ получается.. у нас-НИЧЕГО....саша дмитренкоа ты в РОССИЮ ПЕРЕЕЗЖАЙWWaleryУ Китая Компартия и они ничего не ломали и не перестраивали как вам это горбачев натворил. В Китае единоначалие и Народная Власть. У них есть Идеология! Что есть у Вас? Какое общество Вы видите для себя впереди?Михаил ХохловПора заканчивать игры во всякие союзы и переходить к выстраиванию отношений с каждой из стран , в отдельности.саша дмитренконе нам учить лаврова политике))))WWaleryУ Лаврова в штатах были Черномырдин и Зурабов - в итоге имеем Украину. Следующие Казахстан и Узбекистан. А вот например в Армении очень много американских дипломатов/агентов и страна это сжигает российские флаги. Лавров работает по старинке мягко и вежливо и везде сегодня проигрывает. Это хорошо чувствуют американцы и не стесняются в методах и технологиях, работают жестко - сила, интеллект, деньги....Вячеслав 5Как говорят политики в этом мире-голова лежит в одном месте.а хвост в другом и вилять бесконечно.пока не отрубить его. говорить надо меньше.а делать больше-этим и пользуется Китай.ЕКЕвгений КазанцевДеньги и власть там, где богат народ, а в России полный развал, и она упорно катится в бездну.Комментировать
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