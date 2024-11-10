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Царьград

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На трассе "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов" ограничили движение из-за гололеда

На трассе "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов" ограничили движение из-за гололеда

Дорожные службы пытаются привести дорогу в нормальное состояние.Свердловское ГАИ ввело ограничение движение пассажирского транспорта на автодороге "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов" 10 ноября 2024 года.

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