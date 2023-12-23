В США мост "Лента света" лишился подсветки из-за любителей цветмета

Год назад в Лос-Анджелесе открыли красивый мост, на его строительство потратили $588 млн. Но местные предприимчивые ребята быстренько разобрались из чего сделаны провода, и организовали прибыльный бизнес.
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