Польский политик: некоторые кандидаты в президенты купили подписи

Некоторые кандидаты в президенты Польши покупали подписи, чтобы выполнить требование избирательной комиссии о минимально необходимых 100 тысячах голосов в поддержку кандидатуры, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский 5 апреля в интервью Polsat News.
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