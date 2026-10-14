Он нуждается в медицинской помощи В Астрахани поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и добровольцы объявили розыск 17-летнего Ярослава Шарова, местонахождение которого остается неизвестным с 12 октября 2026 года.
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