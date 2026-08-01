C909 Flying Hospital — «летающая больница» из Китая

Врачи Чжуншаньского офтальмологического центра при Университете имени Сунь Ятсена проводят операцию в «летающей больнице» / © Университет имени Сунь Ятсена В 2025 году Китай представил C909 Flying Hospital.
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