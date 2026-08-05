Часть поселков на Байкальском тракте 7 августа останется без воды

В части Иркутского района по Байкальскому тракту 7 августа планово отключат воду. С 9:00 до 23:59 холодной воды не будет в жилых домах и административных зданиях в границах: микрорайон Солнечный-2, ЖК «СанСити», поселки Новая Разводная и Молодежный.
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