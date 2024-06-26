Актриса Беляева призналась в неуклюжести при первом поцелуе с Янковским

Актриса Галина Беляева рассказала в интервью телеведущему Борису Корчевнику, что неуклюже себя вела во время съемок сцены поцелуя в фильме “Мой ласковый и нежный зверь”, где ее партнером по сцене был Олег Янковский.
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