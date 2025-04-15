Драгалин обвиняет: Литвиненко, Русу и Рурак шантажировали судей компрометирующей информацией

Бывший главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин утверждает, что экс-министр юстиции Сергей Литвиненко, бывший директор Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу и бывший глава управления в НЦБК Евгений Рурак использовали компрометирующую информацию, чтобы шантажировать судей и побуждать их действовать определенным образом.