Депутат Рады Чернев: Запад должен зарезервировать за Киевом место в НАТО

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что Запад до окончания конфликта должен зарезервировать за Киевом место в Североатлантическом альянсе.
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