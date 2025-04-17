C начала 2025 года 26 иностранцев выдворены рязанскими приставами за пределы РФ

Процедуру выдворения сотрудники Управления ФССП по Рязанской области осуществляют во взаимодействии с региональным Управлением МВД РоссииСотрудники Федеральной службы судебных приставов по законодательству Российской Федерации наделены полномочиями по исполнению постановлений судей о принудительном выдворении за пределы нашей страны иностранных граждан или лиц без гражданства.