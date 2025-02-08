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Русская весна

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Поручения Минобороны, ФСБ, МВД: Путин утвердил ряд важных поручений

Поручения Минобороны, ФСБ, МВД: Путин утвердил ряд важных поручений

Президент Владимир Путин утвердил ряд важных поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека: Кабмину совместно с ФСБ и МВД поручено разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.

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