Поручения Минобороны, ФСБ, МВД: Путин утвердил ряд важных поручений

Президент Владимир Путин утвердил ряд важных поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека: Кабмину совместно с ФСБ и МВД поручено разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.
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