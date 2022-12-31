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Гарантированная футбольная зарплата Роналду в «Аль-Насре» – 90 млн долларов в год

Гарантированная футбольная зарплата Роналду в «Аль-Насре» – 90 млн долларов в год

Стало известно, какая гарантированная футбольная зарплата у Криштиану Роналду в «Аль-Насре». По данным инсайдера Фабрицио Романо, она составляет около 90 миллионов долларов.

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