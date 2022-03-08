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Apple запретила россиянам смотреть сегодняшнюю презентацию нового iPhone SE и других новинок

Apple запретила россиянам смотреть сегодняшнюю презентацию нового iPhone SE и других новинок

Как стало известно, американская компания Apple, прекратив продажи своих устройств в России, запретила россиянам смотреть сегодняшнюю презентацию нового iPhone SE и других новинок.

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