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В Евросоюзе обвинили Россию в самоуправстве в Балтийском море

В Евросоюзе обвинили Россию в самоуправстве в Балтийском море

По мнению представителей Литвы, Россия завышает квоты на вылов рыбы в Балтийском море Россия устанавливает чрезмерно высокие квоты на вылов рыбы в Балтийском море, чем игнорирует рекомендации Евросоюза по сохранению биологических ресурсов водоема.

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