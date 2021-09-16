В Евросоюзе обвинили Россию в самоуправстве в Балтийском море

По мнению представителей Литвы, Россия завышает квоты на вылов рыбы в Балтийском море Россия устанавливает чрезмерно высокие квоты на вылов рыбы в Балтийском море, чем игнорирует рекомендации Евросоюза по сохранению биологических ресурсов водоема.