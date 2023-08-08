Поджигатели - и смех, и грех

Фейков нет. Только достоверные новости

В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке ИА REGNUM 7 августа 2023 Гражданского матроса, который пытался поджечь военкомат в городе Находке Приморского края, задержали, сообщили 7 августа в силовых структурах региона.