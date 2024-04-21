Конгрессвумен Грин критикует закон о выделении помощи Киеву

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News высказалась о проведении голосования о выделении $61 млрд помощи Украине, которое было инициировано спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
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