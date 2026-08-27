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Ирина Чипиженко: как звезда «Интернов» и «Ворониных» сыграла более 150 ролей после шестидесяти

Ирина Чипиженко: как звезда «Интернов» и «Ворониных» сыграла более 150 ролей после шестидесяти

Ирину Чипиженко в лицо знают миллионы: без неё трудно представить «Ворониных», «Интернов», «Восьмидесятые» и добрую сотню других популярных сериалов.

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