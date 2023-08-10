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Белый дом оправдал многомиллиардный запрос Байдена для помощи Киеву предотвращением войны НАТО с Россией

Белый дом оправдал многомиллиардный запрос Байдена для помощи Киеву предотвращением войны НАТО с Россией

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в четверг, 10 августа, заявил, что американцы поймут выделение Украине 24 миллиардов долларов, так как война НАТО с Россией обойдется еще дороже, – сообщает телеканал Fox News.

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