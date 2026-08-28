Полковник Ходаренок предложил перерезать кабели и выпустить дроны по Британии

Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" © Кирилл Зыков/РИА Новости В МИД России предостерегли Британию от передачи Украине оружия для ударов по российской территории, пригрозив Лондону ответными мерами.
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