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Полковник Ходаренок предложил перерезать кабели и выпустить дроны по Британии

Полковник Ходаренок предложил перерезать кабели и выпустить дроны по Британии

Беспилотные летательные аппараты "Герань-2"  © Кирилл Зыков/РИА Новости В МИД России предостерегли Британию от передачи Украине оружия для ударов по российской территории, пригрозив Лондону ответными мерами.

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