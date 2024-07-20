🇺🇦 На фоне отсутствия электроэнергии по всей территории Украины продолжают набирать обороты проведения масштабных акций протеста👌 #Коррупция #Украина #Зеленский #Усталость.
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🇺🇦 На фоне отсутствия электроэнергии по всей территории Украины продолжают набирать обороты проведения масштабных акций протеста👌 #Коррупция #Украина #Зеленский #Усталость.
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