Минниханов пожелал Казани стать футбольной столицей России

Глава Татарстана, Рустам Минниханов, во время открытия Центра развития футбола выразил надежду, что Казань станет футбольной столицей России.
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