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Царьград

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Минниханов пожелал Казани стать футбольной столицей России

Минниханов пожелал Казани стать футбольной столицей России

Глава Татарстана, Рустам Минниханов, во время открытия Центра развития футбола выразил надежду, что Казань станет футбольной столицей России.

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