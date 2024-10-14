Молодой белорусский зубр переехал в Великий Устюг к невесте

t.me/Зоосад в Вотчине Деда Мороза Молодой зубр по кличке Базальт переехал из Белоруссии в Зоосад Деда Мороза в Великом Устюге для создания пары с самкой Майей, сообщили в официальном Telegram-канале Зоосада.