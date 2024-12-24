Редакция ZAB.RU публикует гороскоп для жителей Забайкальского края на 25 декабря.ОвенОвнам рекомендуется провести больше времени с родными, что поможет укрепить отношения и разрешить давние конфликты, улучшив эмоциональное состояниеТелецБудьте осторожны с деньгами и избегайте крупных трат.
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