Жена юмориста Евгения Петросяна опубликовала редкое фото в купальнике

Жена юмориста Евгения Петросяна показала фигуру в купальнике. Блогер Татьяна Брухунова позировала возле бассейна в трендовом монокини, дополнив образ стильными аксессуарами, и поделилась кадром в соцсетях.
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