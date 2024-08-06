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Жена юмориста Евгения Петросяна опубликовала редкое фото в купальнике

Жена юмориста Евгения Петросяна опубликовала редкое фото в купальнике

Жена юмориста Евгения Петросяна показала фигуру в купальнике. Блогер Татьяна Брухунова позировала возле бассейна в трендовом монокини, дополнив образ стильными аксессуарами, и поделилась кадром в соцсетях.

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Комментарии
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Евгений Благородный
А что бабки и дедки не воют?.
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19 час.

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