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Районная неделя

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Мэр Москвы открыл в отреставрированном гараже Мельникова музей транспорта столицы

Сергей Собянин открыл на Новорязанской улице постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы. Она находится в отреставрированном гараже Константина Мельникова и посвящена истории столичного транспорта — от конки до беспилотных технологий.

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