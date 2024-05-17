Россия и «Талибан»* обсуждают строительство трансафганской магистрали

В ходе встречи делегаций России и Афганистана на форуме «Россия — Исламский мир» обсуждался вопрос сотрудничества в транспортно-логистической сфере, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью АиФ.
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