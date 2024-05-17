Полиция задержала уроженца Ингушетии, разыскиваемого за убийство, совершённое в 1997 году

Оперативники МВД по Республике Ингушетия и МО МВД России «Малгобекский» совместно с сотрудниками ВОГ МВД России в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Малгобеке задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в августе 1997 года.