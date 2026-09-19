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Пятый канал

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Гендиректора MIXIT Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Гендиректора MIXIT Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

В Москве задержан генеральный директор одного из крупнейших брендов косметики MIXIT Олег Пай. Информация об этом появилась в карточке дела на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

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