Покупают квартиры за миллионы, а на бутылку денег нет

Жители ЖК в Челябинске украсили подъезд, развесили украшения и поставили у ёлочки бутылочку шампанского для наилучшего новогоднего настроения, но не предвидели очевидного: вскоре бутылку втихую свистнула одна из жительниц дома .
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