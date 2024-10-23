«Всё как раньше»: Qiwi неожиданно вернула возможность пополнения кошелька Steam в РоссииЗакрывшаяся из-за отзыва Центробанком лицензии у «Киви Банка» возможность пополнять баланс российского аккаунта в Steam через сервис Qiwi без предупреждения вернулась в слегка изменённом виде.
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