«Всё как раньше»: Qiwi неожиданно вернула возможность пополнения кошелька Steam в РоссииЗакрывшаяся из-за отзыва Центробанком лицензии у «Киви Банка» возможность пополнять баланс российского аккаунта в Steam через сервис Qiwi без предупреждения вернулась в слегка изменённом виде.