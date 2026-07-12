Франция становится "отстающей": показатели человеческого развития ужасают

Во Франции наблюдается системный спад показателей человеческого развития, пишет Atlantico. Опасения вызывают состояние здоровья граждан, падение уровня образования, экономическое отставание и ряд других важнейших факторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии