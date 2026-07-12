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Закон, порядок, государство

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Франция становится "отстающей": показатели человеческого развития ужасают

Франция становится "отстающей": показатели человеческого развития ужасают

Во Франции наблюдается системный спад показателей человеческого развития, пишет Atlantico. Опасения вызывают состояние здоровья граждан, падение уровня образования, экономическое отставание и ряд других важнейших факторов.

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