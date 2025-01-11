Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие «гоп» по поводу «конца истории» и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку.
Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если буквально понимать "передел мирового порядка" как "договорняк" между 2-мя ядерными державами (Китай и другие имеют не там много ЯО), то это было бы очень "поверхностно". Но "военная блоковая структура" уже выступает не так, как в 20-м веке с противостоянием НАТО и Варшавского договора. А вот "блоковая структура" экономик стран, учитывая что БРИКС не ЕС или ЕАЭС, это беспокоит США.
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
СДЕЛКА С МОШЕННИКОМ???...ДА ВЫ ШО???..Как всегда...КИНЕТ.
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10 час.
Игорь Кузнецов
Было и такое: служители РПЦ выступили против сказки Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде». Как утверждают святые отцы, попа они заменили на купца вполне обоснованно. Ведь эта подмена принадлежит вовсе не их перу. В свое время Пушкина так «отцензурил» Василий Жуковский. Это я к тому, что нужно понять кто МОШЕННИК, когда заключаешь Контракт. А может быть оба? 😊
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8 час.
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