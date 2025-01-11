☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леопольд Счастливый
    вот и я хотел это же написать. геройского-то он ничего не совершил. спасал себя от неминуемой смерти.  вот орден муже...Путин присвоил зв...
  • Silver Kont
    А почему бы не сорганизовать так называемый Сувалкский коридор в Калининград, чтобы лабусы вообще ничем не соединялис...Литва начала разд...
  • ММ
    А Вы не догадались прочитать, по какому поводу фотка? Или читать не умеете?Русская культура ...

Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие «гоп» по поводу «конца истории» и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Если буквально понимать &quot;передел мирового порядка&quot; как &quot;договорняк&quot; между 2-мя ядерными державами (Китай и другие имеют не там много ЯО), то это было бы очень &quot;поверхностно&quot;. Но &quot;военная блоковая структура&quot; уже выступает не так, как в 20-м веке с противостоянием НАТО и Варшавского договора. А вот &quot;блоковая структура&quot; экономик стран, учитывая что БРИКС не ЕС или ЕАЭС, это беспокоит США.
Ответить
13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
СДЕЛКА С МОШЕННИКОМ???...ДА ВЫ ШО???..Как всегда...КИНЕТ.
Ответить
10 час.
Игорь Кузнецов
Было и такое: служители РПЦ выступили против сказки Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде». Как утверждают святые отцы, попа они заменили на купца вполне обоснованно. Ведь эта подмена принадлежит вовсе не их перу. В свое время Пушкина так «отцензурил» Василий Жуковский. Это я к тому, что нужно понять кто МОШЕННИК, когда заключаешь Контракт. А может быть оба? 😊
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх