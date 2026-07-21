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Юрист Крохин: остекление балкона могут обязать убрать через суд

Юрист Крохин: остекление балкона могут обязать убрать через суд

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин рассказал, что для остекления балкона необходимо согласие других собственников помещений в многоквартирном доме.

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