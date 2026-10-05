14 историй о «эффекте бабочки», после которых случайности уже не кажутся случайными

Иногда достаточно одного незначительного решения, случайной встречи или даже пары секунд, чтобы события пошли совершенно по другому сценарию.
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