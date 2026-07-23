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40 открыток для поздравления с Днем дачника

40 открыток для поздравления с Днем дачника

23 июля в России неофициально, но широко отмечается День дачника. Для кого-то дача — это воспоминания о детстве, проведенном в борьбе с колорадскими жуками, а для других — аромат земляники и бабушкины блины.

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