40 открыток для поздравления с Днем дачника

23 июля в России неофициально, но широко отмечается День дачника. Для кого-то дача — это воспоминания о детстве, проведенном в борьбе с колорадскими жуками, а для других — аромат земляники и бабушкины блины.
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