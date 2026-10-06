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Царьград

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Андрей Шихов предсказал заморозки в Пермском крае 6 октября

Андрей Шихов предсказал заморозки в Пермском крае 6 октября

6 октября Пермский край встретил первые заморозки осени: в Кочево температура достигла −6,7 °C. Синоптик Андрей Шихов сообщил, что безморозный период завершён после 147 дней.

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