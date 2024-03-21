Мужчина за 40 ни разу не был женат. Что с ним?

Мужчина, который 40 годам ни разу не был женат, конечно, вызовет у многих женщин вопрос — что с ним не так? Он такой избирательный, ему достаточно мамы или это «диагноз»? На самом деле, отсутствие брака и развода у сорокалетнего мужчины может быть связано с самыми разными обстоятельствами.