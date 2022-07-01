Хабиб Нурмагомедов готов подготовить трех чемпионов UFC в ближайшие 5-6 лет

Российские бойцы смешанных единоборств в течение ближайших пяти-шести лет могут завоевать три чемпионских титула в крупнейшем мировом промоушене UFC, заявил непобежденный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 1 июля в интервью UFC Russia.